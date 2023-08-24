"الاحتمالية".. افتتاح معرض لـ"هبة الله محمود" بمركز كرمة بن هانئ الثقافى

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض الفنانة هبة الله محمود تحت عنوان "الاحتمالية"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بـمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 2 سبتمبر 2023.

ويفتتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً عدا يومي الجمعة والإثنين.

الفنانة هبة الله محمود

الفنانة هبة الله محمود حاصلة على بكالوريوس التربية الفنية عام 2004، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين، وحاصلة على الماجستير تخصص الخزف عام 2010، ومدرس مساعد بكلية التربية الفنية.

الدكتور وليد قانوش

وكلفت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بتسيير أعمال قطاع صندوق التنمية الثقافية وذلك فى شهر يونيو الماضي، إضافة إلى قطاع الفنون التشكيلية، وذلك بعد إنهاء ندب الدكتور هاني أبو الحسن، من رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية.

تخرج وليد قانوش في كلية الفنون الجميلة، قسم التصوير من جامعة الإسكندرية، وحصل على الماجستير والدكتوراة في فلسفة الفنون الجميلة في التصوير العام، انتدب للعمل مديرًا لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عام 2011، شغل منصب رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، أقام العديد من المعارض الخاصة، كما شارك بالعديد من المعارض المحلية والعالمية.

حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها: جائزة التصوير الأولى بصالون الشباب الخامس عشر 2003، الجائزة الثانية في مسابقة النقد الفني الموازية لصالون الشباب الثامن عشر 2007، والجائزة التشجيعية في التصوير ببينالي بورسعيد القومي، والجائزة التشجيعية في مسابقة المعرض الأول بالمجلس الأعلى للثقافة بدورته الثانية 2008، والجائزة التشجيعية في مسابقة المعرض الأول بالمجلس الإعلى للثقافة 2009، وجائزة جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي 2018.