وليد قانوش يفتتح معرض "حافة حياة" بقاعة الباب سليم (صور)

افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان صالح العنبري تحت عنوان «حافة حياة»، ويستمر المعرض حتى 24 يونيو 2023، والمواعيد تكون يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة، في قاعة الباب سليم متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية.

معلومات عن التشكيلي صالح العنبري

وصالح العنبري فنان شاب تخرج في كلية التربية الفنية بجامعة الأزهر 2012، وهو معيد بقسم التربية الفنية بكلية التربية الفنية في جامعة الأزهر، شارك في العديد من الفعاليات الفنية من بينها صالون الشباب الخامس والعشرين نوفمبر 2014، ثم صالون الشباب الثامن والعشرون نوفمبر 2017، وكذلك معرض «حب الوطن يجمعنا» لجمعية أسرة وادي النيل بمركز كرمة بن هانئ بمتحف أحمد شوقي نوفمبر 2017.

كما شارك في معرض جمعية فناني الغوري بمركز الجزيرة للفنون مايو 2018، وصالون الشباب التاسع والعشرون نوفمبر 2018، صالون الشباب الثلاثون ديسمبر 2019، ومهرجان «ضي للشباب العربي» الدورة الثالثة بجاليري ضي للفنون بالمهندسين سبتمبر 2020، صالون الشباب الواحد والثلاثون مارس 2021 وغيرها.

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة فى 12 ديسمبر 2022؛ قرارا بندب الدكتور وليد محمد عبد الله قانوش أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، للعمل رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور خالد سرور، رئيس القطاع السابق على ما بذله من جهد خلال فترة توليه المسؤولية.

تخرج وليد قانوش في كلية الفنون الجميلة، قسم التصوير من جامعة الإسكندرية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة في التصوير العام، انتدب للعمل مديرًا لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عام 2011، شغل منصب رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، أقام العديد من المعارض الخاصة، كما شارك بالعديد من المعارض المحلية والعالمية، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها: جائزة التصوير الأولى بصالون الشباب الخامس عشر 2003، الجائزة الثانية في مسابقة النقد الفني الموازية لصالون الشباب الثامن عشر 2007، والجائزة التشجيعية في التصوير ببينالي بورسعيد القومي، والجائزة التشجيعية في مسابقة المعرض الأول بالمجلس الأعلى للثقافة بدورته الثانية 2008، و الجائزة التشجيعية في مسابقة المعرض الأول بالمجلس الأعلى للثقافة 2009، وجائزة جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي 2018.