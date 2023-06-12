الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. جاليري ضي بالزمالك يستضيف الشاعر أحمد حافظ

صورة الندوة
صورة الندوة

يستضيف منتدى عفيفي مطر الشاعر أحمد حافظ، الفائز بجائزة الدولة التشجيعية بديوانه "قلبي ثلاجة موتى"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً من الأربعاء المقبل 14 من يونيو الجاري بمقر جاليري ضي بالزمالك.

ويناقش الديوان كل من الشاعر الكبير إيهاب البشبيشي، والشاعر اليمني الدكتور عبد العزيز الزراعي، والشاعر الأمريكي الأصل جبر البعداني، والشاعر عبد الرحمن الطويل، ويدير الأمسية الشاعر محمد المتيم.

وكان ديوان "قلبي ثلاجة موتى" قد فاز بجائزة لدولة التشجيعية التي أعلنت منذ أيام قليلة وفاز عن فرع الشعر.

قلبي ثلاجة موتى الشاعر أحمد حافظ منتدي عفيفي مطر جائزة الدولة التشجيعية جاليري ضي

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