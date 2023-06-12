الأربعاء.. جاليري ضي بالزمالك يستضيف الشاعر أحمد حافظ

يستضيف منتدى عفيفي مطر الشاعر أحمد حافظ، الفائز بجائزة الدولة التشجيعية بديوانه "قلبي ثلاجة موتى"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً من الأربعاء المقبل 14 من يونيو الجاري بمقر جاليري ضي بالزمالك.

ويناقش الديوان كل من الشاعر الكبير إيهاب البشبيشي، والشاعر اليمني الدكتور عبد العزيز الزراعي، والشاعر الأمريكي الأصل جبر البعداني، والشاعر عبد الرحمن الطويل، ويدير الأمسية الشاعر محمد المتيم.

وكان ديوان "قلبي ثلاجة موتى" قد فاز بجائزة لدولة التشجيعية التي أعلنت منذ أيام قليلة وفاز عن فرع الشعر.