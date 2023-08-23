الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة والآثار يصدر قرارًا بتعيين "شعبان عبدالجواد" مديرًا عامًا للإدارة العامة لاسترداد الآثار

أحمد عيسي وزير السياحة
أحمد عيسي وزير السياحة

أصدر  أحمد عيسي وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بتعيين الأستاذ شعبان عبد الجواد في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة  على تمكين الكوادر البشرية من أبناء الوزارة والهيئات التابعة لها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية بها، الأمر الذي يسهم في دفع حركة العمل بكافة ملفاتها وإنجازها بالشكل الأمثل.

جدير بالذكر أن  شعبان عبد الجواد تدرج في العديد من الوظائف منذ إلتحاقه بالعمل بالمجلس الأعلى للآثار ففى عام 1995 عمل كمفتش للآثار بمنطقة الهرم حيث شارك في العديد من أعمال الحفائر بمنطقتي آثار الهرم، والواحات البحرية، ثم في عام 2002 أصبح عضوا بالمكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وفي 2008، تولي منصب مدير إدارة الآثار المصرية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفي عام 2012 شغل منصب مدير إدارة الآثار المصرية والمتاحف بمكتب وزير الآثار. ومنذ عام 2016  وحتي الآن شغل منصب المشرف العام علي الإدارة العامة للآثار المستردة، ومقرر اللجنة الوطنية للآثار المستردة والتي تم إعادة تشكيلها عام 2016 لاسترداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.
وقد شارك في العديد من المؤتمرات الدولية  في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى تمثيل مصر دوليا في العديد من ورش العمل الدولية والمؤتمرات في هذا الشأن، كما كان له دور بارز في استرداد آلاف القطع الأثرية المصرية المهربة من مصر بطريقة غير شرعية.

وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا في استرداد القطع الأثرية التى خرجت بطرق غير شرعية من البلاد والعمل على إعادتها إلى أرض الوطن مرة أخرى .       

وزير السياحة والآثار استرداد الأثار استرداد القطع الأثرية اللجنة الوطنية للآثار الآثار المصرية

الأكثر قراءة

"يمامة" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية من أمام ضريح سعد

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

"لعدم دفعها اشتراك الرحلة".. إحالة المتهم بالتعدى على فتاة بمدينة الشروق لمحكمة الجنح

نهش لحم 3 أطفال.. ماذا قال المتهمون بتعذيب كلب في المقطم؟

"مش مجنونة ومعمولى عمل".. القصة الكاملة لـ"آكلة ابنها" فى الشرقية

صورة الطفلة كارما ضحية "تعذيب والدها" في بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)