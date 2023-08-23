بطولات مطلقة لأول مرة.. القائمة المبدئية لأعمال الأوف سيزون في مواقع التصوير

كثر البحث من قِبل روّاد السوشيال ميديا، عن المسلسلات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة والمعروفة باسم "الأوف سيزون"، وعن أبطالها، لذلك تستعرض الدستور في السطور التالية القائمة المبدئية لتلك الأعمال المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وسيتم عرضها عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

وركزت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على أن تُقدّم موسم درامي قوي خلال "الأوف سيزون"، الذي أصبح موسمًا موازيًا للماراثون الرمضاني سواء المقبل، أو السابق، بعد التعاقد مع عدد الأبطال والنجوم، على رأسهم الفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد داوود، والفنانة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، بجانب عدد كبير من الفنانين.

مسلسل زينهم

علم "الدستور" من مصدر مقرب داخل فريق عمل مسلسل "زينهم" للفنان أحمد داوود، أنه تم الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالمسلسل، ومن المقرر أن يكون التصوير في مطلع الشهر المقبل شهر سبتمبر لعام 2023.

مسلسل "زينهم" يعد هو أول بطولة مطلقة لأحمد داود، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، والإخراج ليحيى إسماعيل.

وانضم الفنان كريم قاسم، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، وسيكون المسلسل من إنتاج أروما أستوديو ومشرف عام على الإنتاج مصطفى العوضي، ليكون ضمن الموسم الشتوي.

مسلسل صوت وصورة

كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد للعرض خلال الموسم الشتوي "صوت وصورة"، ومن بطولة "نجلاء بدر، صدقى صخر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوي".

والمسلسل من إخراج محمود عبدالتواب "توبا"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

مسلسل على باب العمارة

يقدم الفنان حاتم صلاح بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "على باب العمارة"، وهو عمل اجتماعي لايت كوميدى مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريباً على منصة "watch it" الإلكترونية، ويجسد حاتم خلال الأحداث دور "بواب".

مسلسل "على باب العمارة" يشارك فى بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب، أبرزهم: محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

مسلسل أفلاطونى

تعاقدت النجمة إيمان العاصى على بطولة مسلسل جديد تحت عنوان "أفلاطونى"، وهو مكون من 15 حلقة، وتأليف شريف الألفى، وجارٍ التعاقد مع مخرج العمل، ومقرر بدء تصويره خلال شهر سبتمبر المقبل للعرض قبل نهاية العام الجارى.

مسلسل كف مريم

تعاقد الفنان شريف سلامة على بطولة المسلسل الدرامي الجديد "كف مريم"، لينضم بذلك لنجوم مسلسلات "الأوف سيزون".

ويعكف السيناريست أمين جمال حاليًا على كتابة حلقات المسلسل، بينما يقوم المخرج أحمد حسن بمعاينة أماكن التصوير المختلفة استعدادًا لبدء تصوير العمل منتصف شهر سبتمبر المقبل.

مسلسل الفريدو

وتعاقدت الفنانة إلهام شاهين على المسلسل الجديد "الفريدو"، الذي يبدأ أبطاله تصويره خلال أيام.

والمسلسل مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، ويشاركها في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم أحمد فهمي، وندى موسى، من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار.