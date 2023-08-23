الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدا.. لقاء مفتوح مع زهران القاسمي بمكتبة الإسكندرية

الكاتب زهران القاسمي
الكاتب زهران القاسمي

تقيم مكتبة الإسكندرية بقاعة الوفود لقاء مفتوح مع الكاتب العماني زهران القاسمي؛ صاحب رواية "غريبة القافر" الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية؛ من الساعة السابعة إلى التاسعة مساء، وتدير اللقاء الكاتبة هند جعفر. 

فازت رواية "تغريبة القافر" للشاعر والروائي العُماني زهران القاسمي بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الـ16 في أبوظبي، ليحصل الكاتب على مبلغ 50 ألف دولار مع تمويل لترجمة قصته إلى الانجليزية.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏مكتبة الإسكندرية 20 iothecaAlexandrina ALEXANDRINA BIBLIOTHECA مكتبة الإسكندرية قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية يُنظم جوائز ومبدعون لقاء مفتوح مع زهران القاسمي الحاصل على الجائزة العالمية لمية للرواية العربية (البوكر) :تقديم هند جعفر يوم ،الخميس ٢٤ من الساعة إلى بمكتبة ،لإسكندرية مركز المؤتمرات قاعة .الوفود ٩,१ مساءً‏'‏‏

وجاء إعلان فوز الرواية مساء الأحد في حفل نظّمه المشرفون على الجائزة السنوية في أبوظبي وتم بثّه بشكل افتراضي.

وتدور أحداث "تغريبة القافر" حول قرية عُمانية، وتروي قصة سالم بن عبدالله، أحد مقتفي أثر الماء، الذي تستعين به القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية، ويطرح الكاتب سؤالاً: "ماذا لو أن هذه المادة التي تمنح الحياة للكائنات هي مصدر لموتها أيضًا من خلال ندرتها أو فيضانها؟".

حوارات «البوكر».. الروائى زهران القاسمى: «البوكر» فتحت لى نافذة كبيرة للقراءة خصوصًا فى مصر

و أصبح القاسمي (49 عامًا) أول روائي عُماني يفوز بالجائزة، وله أربع روايات بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية.

بيان الجائزة العالمية للرواية العربية 

وأوضح رئيس لجنة التحكيم لهذا العام الكاتب المغربي محمد الأشعري في بيان أن الرواية اختيرت "لكونها اهتمت بموضوع جديد في الكتابة الروائية الحديثة هو موضوع الماء في علاقته بالبيئة الطبيعية وبحياة الإنسان في المناطق الصعبة".

تغريبة القافر

وبعد إعلان فوز روايته، بدا القاسمي متأثرًا وقال إنه لم يكن يتوقع الفوز، مضيفًا "أشارك فوزي مع زملائي في القائمة القصيرة" لأن "رواياتهم أيضًا قويّة جدًا".

بعد فوزه بجائزة البوكر.. زهران القاسمي يكشف تفاصيل رواية "تغريبة القافر" (فيديو)

وتمّ اختيار الرواية من بين ست روايات في القائمة القصيرة لكتّاب من الجزائر، السعودية، العراق، عُمان، ليبيا، ومصر. ويحصل المرشحون الستّة على جائزة قدرها عشرة آلاف دولار، بينما يحصل الفائز على خمسين ألف دولارا إضافيا.

والجائزة العالمية للرواية العربية مكافأة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وقد أطلقت في أبوظبي عام 2007، وتقوم "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" الحكومية بدعمها ماليًا.

تغريبة القافر

يذكر أن كاتبة عمانية هي جوخة الحارثي كانت قد فازت بجائزة مان بوكر إنترناشيونال البريطانية عن روايتها "سيدات القمر" عام 2019، لتصبح أول عربية تفوز بالجائزة.

وسوف يساهم فوز زهران وقبله جوخة في تسليط الضوء أكثر على الرواية العمانية.

مكتبة الاسكندرية زهران القاسمي تغريبة القافر الجائزة العالمية للرواية العربية هند جعفر

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