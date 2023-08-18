الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

زهران القاسمي يوقع ويناقش رواية "تغريبة القافر" بمكتبتي تنمية وديوان الزمالك

تغريبة القافر
تغريبة القافر

تستضيف دار صفصافة للنشر الكاتب زهران القاسمي، الفائز بجائزة البوكر العربية لهذا العام، في جولة مناقشات وتوقيعات عبر عدة مدن مصرية تبدأ من القاهرة حيث يوقع روايته "تغريبة القافر" في "ديوان" الزمالك  في السابعة مساء السبت 19 أغسطس الجاري.. يناقشه ويقدمه الكاتب والروائي: طارق إمام.

وتاأي الندوة الثانية  للقاسمى بمكتبة تنمية وبالتعاون مع دار صفصافة للنشر، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس، في تمام الساعة ٧:٣٠م، بفرع المعادي. يدير اللقاء ويحاوره الكاتب السوداني المميز "حمّور زيادة". 

تشمل فعاليات الزيارة الأولى لزهران القاسمي في مصر ثلاث حفلات توقيع وندوتين إحداها في مكتبة الإسكندرية والأخرى في ضيافة نادي القصة بالمنصورة، وتستمر جولة القاسمي لمدة أسبوع من 19 إلى 25 أغسطس الجاري وتعقد الفعاليات في أربع محافظات.

 تغريبة القافر 

تدور الرواية حول حادثة غرق امرأة اسمها مريم بنت حمد، كانت تعاني من صداع قاتل يلازمها في كل وقت، ولا يشفيها منه غير وضع رأسها في الماء، ثم يأتيها نداء من أحد الآبار في القرية فتنزل فيه وتغرق في مائه، وحين تُستخرَج جثتها يكتشف أهل القرية أن في بطنها جنينا ما زال حيا، فيخرجونه ويسمونه سالم، ويكون بطل الرواية من تلك اللحظة حتى النهاية.

وفازت رواية تغريبة القافر –التي صدرت العام الماضي- بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) هذا العام وصدرت طبعتها الأولى عن دار رشم (السعودية) بالتعاون مع منشورات ميسكلياني (الإمارات-تونس) فيما صدرت طبعتها المصرية هذا العام عن دار صفصافة للنشر.

وزهران القاسمي هو أول عماني يفوز بجائزة البوكر العربية، وهو من مواليد عام 1974، وهو شاعر وروائي، وحصلت روايته الأولى "القناص" على جائزة الإبداع الثقافي من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عام 2015، وسبق أن نشر ما يقرب من 12 عملًا شعريًّا وسرديًّا متنوعًا بين الرواية والقصة القصيرة.

أما دار صفصافة فهي دار نشر مصرية مستقلة تركز مطبوعاتها على الأعمال الجادة وأدب الجوائز العالمية.

الكاتب زهران القاسمي جائزة البوكر العربية تغريبة القافر دار صفصافة للنشر الروائي طارق إمام

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