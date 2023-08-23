الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صورة الطفلة كارما ضحية "تعذيب والدها" في بولاق الدكرور

الطفلة كارما
الطفلة كارما

شهدت منطقة بولاق الدكرور واقعة مأساوية صعبة حيث قام أب بتعذيب أبنته حتى الموت.  

وحصلت" الدستور" على صور المجني عليها وتدعى" كارما" تبلغ من العمر 6سنوات، والتي قتلت على يد والدها بعد تعذيبها لأيام في منطقة بولاق الدكرور. 

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا  من مستشفى بولاق الدكرور العام  بوصول طفل تدعى " كارما" تبلغ من العمر 6 سنوات  جثة هامدة و بها آثار تعذيب، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ ، وبالفحص تبين وجود جثة "كارما" ، وبها آثار تعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات، تبين أن والد الطفلة وراء قتلها، وبإعداد الكمائن   تمكنت قوات الأمن من ضبط الأب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وفي السياق ذاته، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو متضمنًا تعدى أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة مما أدى إلى وفاتها وضبط مرتكب الواقعة.


وكانت أجهزة الأمن قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا تعدى أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة، مما أدى إلى وفاتها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله طفلة - 3 سنوات فاقدة الوعى مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

أمكن تحديد مرتكب الواقعة عم الطفلة - مقيم بدائرة القسم وتم ضبطه وأقر بأن الطفلة المذكورة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة والديهم.

واعترف بتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الطفلة كارما
الطفلة كارما
الطفلة كارما
الطفلة كارما
بولاق الدكرور بتعذيب الموت المجني عليها كارما

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صورة الطفلة كارما ضحية "تعذيب والدها" في بولاق الدكرور

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