الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كن شريكًا في العمل المناخي.. كيف تحولت شرم الشيخ إلى مدينة خضراء؟

شرم الشيخ
شرم الشيخ

منذ انعقاد  مؤتمر المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ في مصر وتتحول المدينة بالتدريج إلى مدينة خضراء، بسبب المشروعات التي يجرى تنفيذها في الوقت الحالي كي تصل شرم الشيخ إلى تلك المرحلة وتصبح أول مدينة خضراء في مصر. 

وتقوم المشروعات التي تدشنها الحكومة في المدينة على فكرة تقليل الانبعاثات الكربونية، واستخدام كل ما هو صديق للبيئة في المدينة وعدم الاعتماد على المواد التي تزيد من الانبعاثات الكربونية بها ما يزيد من تلوث البيئة.

كن شريكًا في العمل المناخي

واتساقًا مع ذلك، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلة "آفاق المناخ" التي تُعَد إحدى الإصدارات العلمية التطبيقية التي تصدر بدورية ربع سنوية، والذي جاء بعنوان "كن شريكًا في العمل المناخي".

وتضمن ملفًا خاصًا عن "مشروعات تحويل مدينة شرم الشيخ إلى أول مدينة مصرية خضراء"، حيث احتوى على كلمات للعديد من الوزراء والمحافظين أبرزهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

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تضم المنظومة الخضراء في شرم الشيخ 250 أتوبيسًا تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، وبها 40 سيارة لتحسين البيئة والمعمل المتنقل لرصد جودة الهواء، كما تضم المنظومة أيضًا 150 سيارة كهربائية و250 تاكسي ذكي، إضافة إلى تشغيل 24 موقفًا ذكيًا.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلمة لها داخل العدد، إلى أن تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، جاء كإحدى الخطوات في مسار مصر الجديدة نحو التحول الأخضر لتقديم نموذج واقعي للعالم يؤكد قدرتها على تنفيذ إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ.

مشروعات خضراء في شرم الشيخ

ومنذ كوب 27 وانطلقت عدد من المشروعات الخضراء في مدينة شرم الشيخ، منها المبادرة التي دشنتها وزارة البيئة في شرم الشيخ للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

يؤكد مصطفى حبيب، الناشط البيئي ومسؤول مبادرة فري نايل، أن الأكياس البلاستيك هي أكبر صديق للتغيرات المناخية، لأنها تزيد من درجة حرارة البحار والمحيطات والأرض وتسخين سطح المياه بعد امتلاء الأعماق بالأكياس البلاستيكية.

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ويرى أن أفضل حل لمواجهة خطر الأكياس البلاستيك هو التوعية بخطورتها وتدميرها للبيئة، ومساهمتها في زيادة التغيرات المناخية، مبينًا ضرورة أن يعلم الجميع طرق إعادة تدوير الأكياس البلاستيك من جديد.

ويحذر من أن مصانع إنتاج البلاستيك تساهم بدورها في تعميق أزمة التغيرات المناخية، بسبب الغاز والوقود الذي يخرج منها ويكون له تأثير سلبي في زيادة درجة حرارة الأرض وتلويث البحار والمحيطات.

خلال مؤتمر كوب 27 نفذت وزارة البيئة 80 زيارة ميدانية للمحال التجارية لرفع الوعي لدى البائعين والمستهلكين، وتوفير 3 أكشاك متنقلة بأهم الأماكن بمدينة شرم الشيخ، حيث تجوب المدينة بالكامل للوصول للأماكن الصعب الوصول إليها، وتتولى مهمة توزيع البدائل، ورفع وعي المواطنين والمحال التجارية.

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ويكشف حبيب عن أن الكيس البلاستيك لا يتحلل بسهولة ويظل في كوكب الأرض لأكثر من 300 عام، حتى يبدأ عملية التكسير والتحليل: «على الإنسان أن يتخيل أن أول كيس تم صناعته لم يتحلل إلى الآن، ولا بد من معرفة البدائل وكيفية الاستغناء عن الكيس البلاستيك وإعادة تدويره».

وفق مبادرة البيئة جرى توفير حوالي 10000 شنطة لتوزعها الأكشاك، بالإضافة إلى توفير مليون شنطة ورقية، كما يجرى التنسيق مع المحافظة لتنفيذ عدد من ورش العمل لأصحاب المحال التجارية، والموردين، والموزعين.

وقامت الدولة بالعديد من المشروعات الخضراء في شرم الشيخ، منها إنشاء مساحات خضراء وحديقة مركزية بمنطقة المثلث الأخضر وزراعة آلاف الأشجار من النخيل والأشجار المثمرة.

 

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شرم الشيخ مدينة خضراء العمل المناخى مركز المعلومات المنظومة الخضراء كوب 27

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