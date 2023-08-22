اليوم..انطلاق الموسم الثقافي لهيئة الأرصاد الجوية بعنوان "المناخ والحياة"

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الذي تنظمه الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعنوان "المناخ والحياة " بمقر الهيئة وتستمر حتى 24 أكتوبر 2023 ويتم انعقاده تحت رعاية وزارة الطيران المدني.

المؤتمر يهدف تحقيق التكامل والتنسيق الدائم مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مناقشة الموضوعات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف قطاعات الدولة فضلًا عن تحقيق المشاركة الفعالة مع مرافق الأرصاد الجوية في جميع الدول العربية.

قضية تداعيات التغيرات المناخية

وقال هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن إنطلاق المؤتمر ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة الاهتمام بنشر الوعي الثقافي بأهمية الأرصاد الجوية وزيادة درجة المعرفة والإلمام بالمفاهيم الأساسية لعلوم الطقس والمناخ وقضية تداعيات التغيرات المناخية خاصة في ظل ما يشهده العالم حالياً من أحداث أثرت على حياة الأفراد والمنشآت في مختلف مجالات العمل.

وأضاف أن التوعية بعلوم الأرصاد الجوية ستسهم في التعرف على الأساسيات التي يحتاجها الأفراد من أجل تعزيز القدرات والمهارات اللازمة لمواجهة تلك التغيرات ومجابهتها بشكل فعال من خلال محاضرات علمية وندوات ثقافية بسيطة ومتخصصة تقام بمقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية.