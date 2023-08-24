شائعة طاردتها.. من هو الفنان الذي رفضت أمينة رزق الاعتراف بحبها له؟

تحل ذكرى رحيل الفنانة أمينة رزق، التي رحلت عن عالمنا يوم 24 أغسطس 2003، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك بعد معاناة كبيرة مع المرض لمدة شهرين، لتفارقنا وهي بعمر الـ 93 عاماً.

ولدت أمينة محمد رزق في محافظة طنطا في 15 أبريل عام 1910، ويعرف عنها أنها صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما المصرية، ويبلغ رصيد أعمالها الفنية أكثر من 280 عمل فني ما بين المسرح والدراما المصرية والسينما.

وعرف عن الفنانة الراحلة أمينة رزق أنها توفيت بدون أن تتزوج لتنال لقب "عدوة الرجل"، وذلك رغم أنها تميزت في تقديم أدوار الزوجة والأم الصالحة التي تعمل على راحة أولادها إلا أن العديد من الألقاب قد طاردتها بسبب رفضها فكرة الزواج.

وانحسرت أمينة رزق في دور الأم لتكون من ضمن أفضل النجوم الذين قدموا أدوار الأم الحنونة، ومن ضمن تلك الأعمال الفنية " بائعة الخبز " - "الشموع السوداء" لتلعب دور الأم التي تقف بجانب أبنها الذي فقد بصره - “ فيلم المولد ” أمام الفنان الزعيم عادل إمام - وفيلم "العار" أمام كل من نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي.

- من هو الفنان الذي رفضت أمينة رزق الاعتراف بحبها له؟

تداول الكثير من الشائعات حول قصة حب دارت ما بين الفنان الراحل يوسف وهبي والفنانة أمينة رزق، ووقتها كان هناك قصة حول تنكرها في زي خادمة لترسل له خطابا غرامياً، ولكن نفت أمينة رزق هذه القصة في أحد اللقاءات الصحفية وأنها لم تكن تحبه أو تشعر تجاهه بعاطفة الحب.

- سبب رفض الفنانة أمينة رزق للزواج

صرحت الفنانة القديرة أمينة رزق في تصريحات سابقة لها، أن سبب رفضها للزواج هو حبها الشديد لوالدتها التي كانت بالنسبة لها المرتبة الأولى في كل شيء، وعقب رحيل والدتها عنها لم تستطع أن تتخطى أزمة رحيلها، وأن الهدف من عدم زواجها هو الاحتفاظ بحب والدتها لها وأن لا يحتل أحداً غيرها قلبها.

وأضافت أمينة رزق، أن الأزواج لديهم صفة الأنانية ولن يتقبل رجل الصلة القوية التي كانت بينها وبين والدتها، وأنها لن تستطيع أن تكون مع شخص يشاركها في حبها، لذلك رفضت فكرة الزواج.