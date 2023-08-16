الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ما بين الوفاة والزهايمر.. شائعات طاردت الزعيم عادل إمام

الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام

منذ 3 سنوات مضت، كثرت الشائعات حوّل الزعيم عادل إمام، وذلك بسبب غيابه المفاجئ عن الساحة الفنية بعد أحدث أعماله الفنية فلانتينو، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2020، وبعد حديث الفنانة مادلين طبر عن احتجاز عائلته له، تصدر التريند، عبر جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي.

شائعات كثيرة طاردت الفنان عادل إمام من بينها فقدانه الذاكرة، والوفاة دون الإعلان، وآخرها كان احتجاز عائلته له ورفضهم خروجه، أو تواجده وسط الناس، ويرصد "الدستور" أبرز الشائعات التي طاردت الفنان عادل إمام، في سياق السطور التالية.

إصابته بالزهايمر

حالة من الجدل أثيرت خلال الفترة الماضية بسبب الأحاديث التي طالت الزعيم عادل إمام، بأنه أصيب بالزهايمر بعد آخر عمل فني له، وهو "فلانتينو" الذي ظهر فيه عام 2020، خاصًة أنه لم يظهر مرة أخرى من وقتها لتقديم الفيلم الذي كانوا يتحدثون عنه ويحمل اسم "الواد وأبوه".

شائعة الوفاة

طاردت شائعة الوفاة للزعيم عادل إمام أكثر من مرة، في العام الماضي في شهر ديسمبر، وأكتوبر، وفبراير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عن حقيقة هذه الشائعات وقال أن خبر الوفاة هو مجرد شائعة، لا أساس من الصحة وهدفها مجرد إثارة البلبلة.

وقال المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام: "زهقنا، شخصيا لا أعرف ما السبب وليه الطريقة دي مرة واتنين وتلاتة وعشرة، لو فيه حاجة هنقولها، لو الزعيم فيه حاجة هنقولها بس هو مفيهوش حاجة الحمد لله وزي الفل".

أهله يفرجوا عنه

قالت الفنانة مادلين طبر إنها لا تستطيع التواصل مع الزعيم عادل إمام: "الرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته مبقاش يرد عليه".

وتابعت: "ورامي ابنه مبيردش خالص طيب نتطمن على الزعيم إزاي؟، لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم وده المهم".

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