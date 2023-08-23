أخصائي الصحة العامة: مبادرة "100 يوم صحة" مجمع مصغر لجميع المبادرات الصحية

قال الدكتور شريف حتة، أخصائي الصحة العامة، إن مبادرة "100 يوم صحة" عبارة عن مجمع مصغر لجميع المبادرات الصحية التي تتم، مشيرًا إلى أن المبادرة تركز على قرارات الإحالة للمستشفيات لإكمال العلاج على نفقة الدولة وهذا أمر جيد جدًا.

وأضاف حتة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة في وعي المواطن، وكان للإعلام دور في ذلك، واتضح ذلك من خلال زيادة عدد المستفيدين من خدمات المبادرة.

وأوضح أخصائي الصحة العامة، أنه في الماضي لم يكن هناك أي اهتمام بالصحة النفسية ولم يكن لدى الموطن أي وعي بأهمية الاهتمام بالصحة النفسية، والاهتمام بالصحة النفسية إنجاز كبير يحسب لمبادرة "100 يوم صحة"، مشيرًا إلى أنه سيتم تكرار حملة "100 يوم صحة" كل فترة لتحقق نتائج جيدة.