أشرف كمال: الدولة تدعم القطاع الزراعى بإجراءات لا تخطئها العين

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة تدعم وتنمي قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة، حيث نشهد إجراءات مهمة وخطوات لا تخطئها العين بالنسبة للقطاع الزراعي، وذلك بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإنجازات في مجال المشروعات القومية الزراعية معروفة ويراها الجميع، مستشهدا بمشروع مستقبل مصر، الدلتا الجديدة، توشكى الخير، المليون ونصف فدان، وكل هذه المشروعات القومية في مجال الزراعة تعمل على زيادة ما يقرب من 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية بمصر خلال هذه السنوات الحالية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتوسع الرأسي في الزراعة وزيادة إنتاجية الفدان من خلال البحوث الزراعية، بما يزيد من دعم القطاع الزراعي، حتى يخفف العبء على ميزان المدفوعات من خلال دعم الصادرات الزراعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في هذا القطاع.