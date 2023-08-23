الجمعة.. حفل غنائى لفرقة "صول" بمركز إبداع قبة الغورى

يقيم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، حفلا غنائيا لفرقة "صول".

ويتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأغاني منها:

"جرحونا برمش عين"، "أهيم شوقا"، "من حبي فيك يا جارى"، "قلبي دليلي"، "علو اللي جرى" و"أسأل روحك".

فرقة "صول"

جدير بالذكر أن فرقة صول تتكون من مجموعة مختارة من الأصوات التي تم تدريبها على يد د. سماح إسماعيل- الأستاذ بقسم الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية.

اختيار د. سليم حسن شخصية المعرض

في سياق آخر؛ عقدت، أمس الثلاثاء، أولى جلسات اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي شكلتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مطلع الأسبوع الماضي، وتضم نخبة من كبار المفكرين والمثقفين والكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

بدأت اللجنة اجتماعها بوضع الرؤية العامة للبرنامج الثقافي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الندوات الثقافية والعلمية والأدبية والتاريخية، والأنشطة الخاصة بالطفل، والأنشطة الفنية المصاحبة، ووافقت اللجنة على اختيار شخصية المعرض عالم الآثار الشهير د. سليم حسن، الذي قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن.

وتوافقت اللجنة على اختيار الكاتب يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل واستمر النقاش حول الاحتفاء بعدد من رموز الفكر والإبداع على المستويين المصري والعربي، لما للثقافة المصرية من تآلفات مع الثقافة العربية، ومن بين هؤلاء المحتفى بهم: عميد الأدب العربي "طه حسين"، ورائدة من رواد الشعر "نازك الملائكة".

كما اتفقت اللجنة على الانعقاد دوريًا لوضع التصورات التي تم الحديث فيها في الاجتماع الأول، حتى تتم بلورة البرنامج الثقافي في أسرع وقت، آملين في تقديم دورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تليق بالثقافة والتاريخ المصري الكبيرين.