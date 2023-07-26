حفل غنائي في العلمين.. كل ما تريد معرفته عن فرقة هارموني عربي

يعتبر مهرجان العلمين الجديدة من أهم المهرجانات السياحية التى قالمت بها مصر من أجل الترويج للسياحة، ويعمل المهرجان على أكتشاف العديد من المواهب الشابة وإعطاء فرصة لهم لذلك يستعد كورال هارموني عربي التابع لجامعة عين شمس لإحياء حفل غنائي وموسيقي ضخم في مهرجان العلمين، المقام حاليًا، في مدينة العلمين الجديدة في دورته الأولى، وذلك في السادسة مساء غدٍ الخميس على مسرح الشارع، ويقدم الكورال خلال الحفل عددا من الأغاني التي اشتهروا بها خلال الفترة الماضية بطريقة مميزة.

_ هارمونى عربي هى فرقة غناء جماعية

_ هذه الفرقة نتاج جامعة عين شمس وهى من مجموعة طلاب جامعيين.

_ إدارة الجامعة انتهجت فلسفة جديدة لم تكن متاحة من قبل حين سهلت وسمحت بمواصلة خريجي الجامعة الاستمرار في الكورال حتى لا يكون مقتصراً على طلاب الجامعة فقط.

_ قالت جامعة عين شمس إن الفرقة جاءت من أجل مواصلة الارتباط بالنشاط الجامعي حتى بعد تخرجهم، وذلك لما تتميز به جامعة عين شمس من ثراء في مختلف الأنشطة الطلابية.

_ تقدم هذه الفرقة ميدلي من الفولكلور النوبي، وميدلي من الفلكلور العربي، وميدلي أغاني للنجم حسين الجسمي، وميدلي من هتافات جمهور النادي الأهلي، وميدلي ويجز”.

يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، بجانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، إضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.