الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تاج الدين": وضعنا جيد فى ملف ترشيد استخدام المضادات الحيوية

المؤتمر
المؤتمر

شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة الحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، موضحًا أن الإفراط في أي أدوية دون استشارة طبية ودون داع خطر كبير.

وضعنا جيد

وأكد  تاج الدين خلال فعاليات المؤتمر الصحي لهيئة الرعاية الصحية للحد من الإفراط في المضادات الحيوية، أن مصر وضعها جيد في ملف ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وليس سيئا كما يروج البعض، مشيرا أن كل دولة لديها دليل استرشادي في الحالات التي تستدعي العلاج بالمضادات الحيوية. 

وناشد عوض تاج الدين بضرورة اتباع الدليل الاسترشادي قائلا: "إن لدينا علماء وخبراء في المجال الطبي وجامعات على أعلى مستوى ولا ينقصنا سوى التطبيق على أرض الواقع". 

وكانت قد أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء، المؤتمر الطبي الثاني للاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات ومكافحة العدوى "AMR"، والذي نظمته الهيئة بالتعاون إحدى الشركات الدوائية والحيوية العاملة في مصر.

محمد عوض تاج الدين الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية تقنين استخدام المضادات الحيوية الافراط في تناول المضادات الحيوية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

مستشار رئيس الجمهورية: متحور "EG-5.2" سريع الانتشار ولا يحتاج لإجراءات وقائية إضافية

الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتقدم بعرض خيالي لضم صلاح

"معلومات الوزراء": الدولة بصدد الإعلان قريبًا عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 23-8-2023

محافظ دمياط تتابع سير امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)