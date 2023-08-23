"تاج الدين": وضعنا جيد فى ملف ترشيد استخدام المضادات الحيوية

شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة الحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، موضحًا أن الإفراط في أي أدوية دون استشارة طبية ودون داع خطر كبير.

وضعنا جيد

وأكد تاج الدين خلال فعاليات المؤتمر الصحي لهيئة الرعاية الصحية للحد من الإفراط في المضادات الحيوية، أن مصر وضعها جيد في ملف ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وليس سيئا كما يروج البعض، مشيرا أن كل دولة لديها دليل استرشادي في الحالات التي تستدعي العلاج بالمضادات الحيوية.

وناشد عوض تاج الدين بضرورة اتباع الدليل الاسترشادي قائلا: "إن لدينا علماء وخبراء في المجال الطبي وجامعات على أعلى مستوى ولا ينقصنا سوى التطبيق على أرض الواقع".

وكانت قد أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء، المؤتمر الطبي الثاني للاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات ومكافحة العدوى "AMR"، والذي نظمته الهيئة بالتعاون إحدى الشركات الدوائية والحيوية العاملة في مصر.