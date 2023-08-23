إحالة سائق "توك توك" دهس مواطنًا في العياط للجنايات

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، إحالة سائق مركبة "توك توك" إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل شخص صدمًا بمركبته البخارية في مركز العياط.

كما طلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كان سبق أن لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث دهس لمواطن في إحدى قرى العياط، بمركبته البخارية، وتم عرضه على النيابة التي قررت التحفظ عليه.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة الجيزة

وورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص في حادث تصادم بإحدى قرى مركز العياط، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وكشفت معاينة النيابة عن أن الحادث وقع عندما دهس توك توك بشخص أثناء سيره بالطريق مما أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

تمكن ضباط مباحث الجيزة من القبض على السائق المتسبب فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.