التنظيم والإدارة يعلن عن حاجة المستشفى الجامعى ببنى سويف للتعاقد مع 108 أطباء

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – عبر بوابة الوظائف الحكومية- عن حاجة المستشفى الجامعى التابع لجامعة بنى سويف للتعاقد مع 108 أطباء مقيمين عن طريق الإعارة.

موعد التقديم للوظائف الشاغرة

يبدأ فتح باب التقديم لشغل تلك الوظائف المعلن عنها اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 23/8 حتى يوم 6/9/2023، حيث تقدم الطلبات باسم الدكتور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف بإدارة شئون الأطباء بالمستشفيات الجامعية.

ويشترط فيمن يتقدم لشغلها توافر عدد من المهارات منها: الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب البشري جامعة بني سويف.

وترفق الطلبات المقدمة بالمستندات الآتية:أصل شهادة التخرج- أصل شهادة الامتياز- أصل بيان الدرجات 1- أصل شهادة الميلاد- (5)صور بطاقة الرقم القومي - (5 )صور شخصية-شهادة الخدمة العسكرية للذكور-أصل مزاولة المهنة- برنت تأميني كمبيوتر- صحيفة الحالة الجنائية- إقرار الذمة المالية- كعب عمل - دوسيه بلاستيك لحفظ الأوراق.

نظام التعاقد الوظيفى

كانت الحكومة قد أقرت نظام التعاقد الوظيفى يتضمن عدد من الشروط للتعاقد على القيام بالأعمال المؤقتة أو الموسمية وهى أولا أن يكون التعاقد على اعتمادات الباب الأول من موازنة الوحدة، وتقدم الوحدة إفادة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالحاجة لإجراء التعاقد، وكذلك تقديم إفادة من وزارة المالية بسماح الاعتمادات المالية المخصصة لديها لهذا الغرض والمدرجة بموازنة الوحدة بالصرف للتعاقد حتى نهاية السنة المالية، على ألا يزيد عدد المتعاقد معهم على نسبة 3% من عدد المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة وللوزير المختص إعادة النظر دورياً فى هذه النسبة.

ويعد نظام التعاقد الوظيفى حل مؤقت لسد العجز فى بعض التخصصات فى الجهاز الإدارى للدولة، بما يتيح الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة لمدد محددة قد تجدد حال الحاجة الوظيفية إليهم دون فرض أعباء إضافية على الدولة.