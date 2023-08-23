تداول امتحانى الفيزياء والتاريخ بامتحانات الثانوية العامة دور ثان عبر السوشيال ميديا

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات أسئلة زعمت أنها من امتحاني الفيزياء والتاريخ، للثانوية العامة 2023 دور ثان.

بدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية دور ثان، اليوم الأربعاء، أداء امتحان الدور الثانى في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة "التاريخ".

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية أمس، امتحان الدور الثاني، في مادة الاقتصاد والأحصاء، بإجمالي عدد "20983" طالبا/ وطالبة موزعين في "277" لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة 2022 - 2023 دور ثان، بداية من يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس، وتستمر حتى يوم 29 أغسطس الجاري.

على جانب آخر، أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد ۲۰۲٤/۲۰۲۳.

وأصدر الوزير، كتابا دوريا رقم "٣٠ " بتاريخ ٢٢ /٨ /٢٠٢٣، مشددا على التأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة .

وشدد الكتاب الدورى، على جميع الجهات المعنية الالتزام بتكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، ورفع تقرير أسبوعي لفروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات، ومعاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة.

وكذلك إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المباني.

وضرورة التأكد من إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للمديريات والإدارات التعليمية؛ للتعريف بآليات الصيانة البسيطة، والنظافة بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية في المحافظات.

بالإضافة إلى التأكيد على إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، والتزام جميع مديري المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات، فضلا عن التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي، واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

وتنسيق إدارة المدرسة مع الحي؛ لرفع الإشغالات وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة، فضلا على التأكيد على توافر عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل: (تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها وصلاحية ألعاب رياض الأطفال.

و تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني، أو أي أعمال أخرى تؤثر على العملية التعليمية بالتنسيق مع مدير فرع الهيئه بالمديرية.