استئناف محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية بعد قرار اللجنة النفسية.. اليوم

تشهد اليوم محافظة الشرقية، محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيعه وطهيه و اكله، أمام محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى.

وكانت المحكمة قد قررت أمس تأجيل جلسة محاكمتها لليوم، للاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المكلفة بتشخيص حالتها، و للمرافعة، وذلك بعد أن قامت اللجنة فى الجلسات السابقة بمناقشة المتهمة، وطلبت بعض الفحوصات الطبية والأشعة للمساعدة فى التشخيص.

وكان دفاع المتهمة بقتل طفلها و طهيه وأكله بالشرقية، قد طلب أن يتم عرض المتهمة على لجنة طبية من أساتذة طب الزقازيق، بعد أن كان جواب لجنة طب المنصورة هو “ عدم توافر مكان ويجب العرض على لجنة من العباسية ”.

وأكد الدفاع أن اعتراف المتهمة بفعلتها بهذه الجريمة البشعة، و شهادة المحيطين بها بأنها شخصية مضطربة انطوائية مكتئبة ، هو أكبر دليل على عدم سلامة عقلها.

تشديدات أمنية

و يشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تشديدات أمنية تزامنا مع جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها بمركز فاقوس.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، حينما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، بدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

و قد جاء في أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا "فأس" كانت بمسكنها وأغلقت منافذ، وقامت بفعلتها الشنيعة بأن قطعته وقامت بطهى أشلاء منه.