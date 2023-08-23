أخبار فاتتك|نصف مليون وظيفة معرضة للتلاشي في أمريكا وتفاصيل "مذبحة الوراق"

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

قرار مفاجئ بالانسحاب.. ماذا حدث فى حفل الموسيقار عمر خيرت؟

أعلن الموسيقار عُمر خيرت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انسحابه من حفل أمس الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بسبب سوء التنظيم.

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بلومبرج: نصف مليون وظيفة في الولايات المتحدة معرضة للتلاشي بسبب ضعف سوق العمل

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية عن أن نصف مليون وظيفة في الولايات المتحدة معرضة لخطر التلاشي بسبب ضعف سوق العمل وارتفاع اسعار الفائدة وسياسة التشديد الفيدرالي.

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عمرو وردة يكشف أسباب فسخ تعاقده مع الرجاء المغربى

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن اللاعب عمرو وردة، قرر فسخ تعاقده مع نادي الرجاء المغربي، وذلك بسبب بعض المشاكل النفسية والصحية هناك.

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رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": ما قاله البلتاجى عن العنف في سيناء شهادة باقية للتاريخ

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، إن الإخوان عندما وصلوا للحكم والقصر الجمهوري، أصابهم الغرور، ثم جاءت 30 يونيو أصابتهم بالصدمة.

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"الدماء تلطخ جدران المنزل".. شاهد عيان يروى تفاصيل مذبحة الوراق

كان الهدوء هو المسيطر داخل شارع عشرة بمنطقة الوراق، وأثناء جلوس الأهالي في منازلهم، ارتجفت أجسادهم من صوت الأعيرة النارية والصراخ الذي يخرج من منزل عم" أحمد النن" الحداد.

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ما هي أعراض متحور كورونا الجديد 2023؟

تصدّرت جملة أعراض متحور كورونا الجديد ٢٠٢٣ محركات البحث المُختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما عادت إصابات مرض "إي جي 5" إحدى متحورات كورونا الجديد إلى الانتشار في عدد من الدول حول العالم.

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