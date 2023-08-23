الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلومبرج: نصف مليون وظيفة فى الولايات المتحدة معرضة للتلاشى بسبب ضعف سوق العمل

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن نصف مليون وظيفة في الولايات المتحدة معرضة لخطر التلاشي بسبب ضعف سوق العمل وارتفاع اسعار الفائدة وسياسة التشديد الفيدرالي.

 

ويقدر دانييل سيلفر، من جيه بي مورجان، تشيس أن المراجعة الأولية للحكومة ستخفض ما يقرب من نصف مليون من مستوى إجمالي التوظيف لشهر مارس، أو حوالي 40 ألف وظيفة أقل شهريًا على مدار فترة 12 شهرًا.

 

وقال التقرير، حتى مع المراجعة لهذا الحجم، فإن متوسط ​​نمو الوظائف سيظل قويا عند حوالي 300 ألف وظيفة شهريا، ونتيجة لذلك فمن غير المرجح أن تؤدي المراجعات إلى تغيير وجهات نظر الاقتصاديين بشكل جوهري بشأن صحة سوق العمل.

 

وقال أوسكار مونوز، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة: "بينما نتوقع أن تشير التقديرات الأولية لمكتب إحصاءات العمل إلى أن نمو الرواتب لم يكن قوياً كما أُعلن عنه في البداية، فمن غير المرجح أن تكون المراجعات كبيرة بحيث تشير إلى تحول ملموس في ظروف سوق العمل، في تي دي للأوراق المالية.

 

وفي العام الماضي، فاجأت تقارير التوظيف الحكومية الاقتصاديين باستمرار بمكاسب أكبر من المتوقع في الرواتب، وكانت هذه الأرقام أيضًا سببًا رئيسيًا وراء الارتفاع المستمر لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سارع صناع السياسة لاحتواء التضخم.

 

أشار التقرير إلى أن مكتب إحصاءات العمل يصدر تقديرًا لكشوف المرتبات عبر مجموعة من الصناعات بناءً على ردود عينة من أصحاب العمل، ومع كل تقرير وظائف شهري جديد، تتم مراجعة الشهرين السابقين عادةً مع قيام المزيد من الشركات بإرسال بيانات الرواتب الخاصة بها.

 

ويقوم مكتب إحصاءات العمل أيضًا بقياس مستوى كشوف المرتبات لشهر مارس إلى مصدر بيانات أكثر دقة ولكن أقل توقيتًا يسمى التعداد الربع سنوي للتوظيف والأجور.

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