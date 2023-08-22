قرار مفاجئ بالانسحاب.. ماذا حدث فى حفل الموسيقار عمر خيرت؟

أعلن الموسيقار عُمر خيرت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، انسحابه من حفل اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بسبب سوء التنظيم.

أسباب انسحاب عمر خيرت

ونشرت صفحة الموسيقار الرسمية على فيس بوك بيانًا جاء فيه: "أعلن الموسيقار عمر خيرت عن انسحابه من الحفل الذى كان مزمعا إقامته اليوم فى أحد فنادق القاهرة الجديدة، نظرًا لسوء تنظيم الحفل من قبل الشركة المنظمة وعدم احترامها له ولجمهوره، لذلك يعتذر الموسيقار لجمهوره عما حدث ويعتبر ذلك غير لائق بالجمهور أو به والفرقة الموسيقية".

وانسحب عمر خيرت من الحفل سريعا، بعد أن سادت حالة من الفوضي في بداية الحفل.

تفاصيل حفل عمر خيرت

جدير بالذكر أن الموسيقار عمر خيرت، يختتم حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، بتقديم حفل موسيقى، يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر المقبل، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو ناير ناجي.