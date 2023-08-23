الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الدماء تلطخ جدران المنزل".. شاهد عيان يروى تفاصيل مذبحة الوراق

المجني عليه
المجني عليه

كان الهدوء هو المسيطر داخل شارع عشرة بمنطقة الوراق، وأثناء جلوس الأهالي في منازلهم، ارتجفت أجسادهم من صوت الأعيرة النارية و الصراخ الذي يخرج من منزل عم" أحمد النن" الحداد، دقائق وتجمع الأهالي أمام المنزل لمعرفة لمعرفه السبب وتقديم المساعدة ، لكنهم فزعوا عندما دخلوا للمنزل وشاهدوا الدماء تلطخ الجدران والابن الأكبر "محمد" ملقى على الأرض جثة هامدة . 

الدماء تلطخ جدران المنزل  

بعد يومًا طويلاً في ورشة الحدادة عاد النن " لمنزله، لكن عقب وصوله نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته وتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة بالأيدي، ولم يستطع الإبن الأكبر"محمد" أن يقف مكبل اليدين ووالدته تتلقى الضربات والإهانات من والده، ليقرر التدخل وفض تلك المشاجرة، الأمر الذي جعل والده ينفجر غضبًا و يهرول مسرعًا لغرفته ويأتي بسلاح ناري "طبنجة" ويطلق الأعيرة النارية على أسرته بطريقة عشوائية، ومن ثم يجلس بجانب أجسادهم وهي تنزف دماً ويقوم بالاتصال رجال الشرطة، وفقًا لما ذكره أحد الجيران في حديثه لـ" الدستور ".

 

الإبن حاول إنقاذ والدته فسقط جثة هامدة 

وأضاف أن" أحمد النن" المتهم كان دائماً يتشاجر مع زوجته بسبب مشاكل أسرية بينهما ، حيث تدخل الجيران كثيراً لتهدئة الأمور بينهما لكن بدون جدوى، وعن يوم الحادث قال إن صوت الأعيرة النارية كانت عالية بسبب هدوء الليل، وذكر أن الأهالي تفاجأت عندما شاهدوا  الأسرة بأكملها مصابة بالرصاص ، بعدما فتح المتهم النيران عليهم، بعد مشاجرة استمرت لدقائق مع زوجته.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار في إحدى المنازل، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن عامل يدعى"أحمد" قام بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه الخمسة، ما أسفر عن مقتل الابن الأكبر وإصابة باقي أفراد الأسرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، والاستماع إلى أقوال شهود عيان لكشف ملابسات وقوع الحادث، كما تم التحفظ على الكاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة والسلاح المستخدم في الواقعة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه
المجني عليه
الأعيرة النارية منطقة الوراق منازلهم صوت الدماء تلطخ الجدران زوجته

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

محمود الليثي ومسلم يحييان حفلا في مهرجان العلمين.. الخميس

"الدماء تلطخ جدران المنزل".. شاهد عيان يروى تفاصيل مذبحة الوراق

إصابة 31 فلسطينيا فى بلدة برقة قرب نابلس

حبس القائم على إدارة صفحة للنصب بزعم حجز رحلات بأسعار مخفضة

رفعت سيد أحمد لـ "الشاهد": الإخوان يغتالون الآخر معنويًا قبل الاغتيال الجسدى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل