"الدماء تلطخ جدران المنزل".. شاهد عيان يروى تفاصيل مذبحة الوراق

كان الهدوء هو المسيطر داخل شارع عشرة بمنطقة الوراق، وأثناء جلوس الأهالي في منازلهم، ارتجفت أجسادهم من صوت الأعيرة النارية و الصراخ الذي يخرج من منزل عم" أحمد النن" الحداد، دقائق وتجمع الأهالي أمام المنزل لمعرفة لمعرفه السبب وتقديم المساعدة ، لكنهم فزعوا عندما دخلوا للمنزل وشاهدوا الدماء تلطخ الجدران والابن الأكبر "محمد" ملقى على الأرض جثة هامدة .

الدماء تلطخ جدران المنزل

بعد يومًا طويلاً في ورشة الحدادة عاد النن " لمنزله، لكن عقب وصوله نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته وتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة بالأيدي، ولم يستطع الإبن الأكبر"محمد" أن يقف مكبل اليدين ووالدته تتلقى الضربات والإهانات من والده، ليقرر التدخل وفض تلك المشاجرة، الأمر الذي جعل والده ينفجر غضبًا و يهرول مسرعًا لغرفته ويأتي بسلاح ناري "طبنجة" ويطلق الأعيرة النارية على أسرته بطريقة عشوائية، ومن ثم يجلس بجانب أجسادهم وهي تنزف دماً ويقوم بالاتصال رجال الشرطة، وفقًا لما ذكره أحد الجيران في حديثه لـ" الدستور ".

الإبن حاول إنقاذ والدته فسقط جثة هامدة

وأضاف أن" أحمد النن" المتهم كان دائماً يتشاجر مع زوجته بسبب مشاكل أسرية بينهما ، حيث تدخل الجيران كثيراً لتهدئة الأمور بينهما لكن بدون جدوى، وعن يوم الحادث قال إن صوت الأعيرة النارية كانت عالية بسبب هدوء الليل، وذكر أن الأهالي تفاجأت عندما شاهدوا الأسرة بأكملها مصابة بالرصاص ، بعدما فتح المتهم النيران عليهم، بعد مشاجرة استمرت لدقائق مع زوجته.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار في إحدى المنازل، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن عامل يدعى"أحمد" قام بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه الخمسة، ما أسفر عن مقتل الابن الأكبر وإصابة باقي أفراد الأسرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، والاستماع إلى أقوال شهود عيان لكشف ملابسات وقوع الحادث، كما تم التحفظ على الكاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة والسلاح المستخدم في الواقعة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.