الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": ما قاله البلتاجى عن العنف فى سيناء شهادة باقية للتاريخ

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ورفعت سيد أحمد

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، إن الإخوان عندما وصلوا للحكم والقصر الجمهوري، أصابهم الغرور، ثم جاءت 30 يونيو أصابتهم بالصدمة.

وأضاف “سيد”، خلال حواره مع الإعلامي  الدكتور محمد الباز فى برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه بعد ثورة 30 يونيو، أنتج الجهاز الخاص للإخوان 4 تنظيمات معروفة، لهم قضايا وأحداث عنف ووقائع على الأرض ومحاكمات حقيقية تمت، وهذه التنظيمات هي: “حسم، وأجناد مصر، ولواء الثورة، بالإضافة إلى كتائب حلوان”، وكانت هناك جماعات متقاطعة وظيفيا مع الإخوان وهي داعش في سيناء التي أثبت العلاقة العضوية بهم محمد البلتاجي الذي أعطى شهادة باقية للتاريخ من حيث لا يقصد، أو يقصد أنه قال إنه إذا عادت الجماعة إلى حكم مصر، فإن العنف في سيناء سيتوقف.

شقيق الظواهري أنشأ الجماعات الإرهابية في سيناء لرد جميل مرسي الذي أخرجه من السجن

وأشار إلى أن محمد مرسي هو من أفرج عن شقيق أيمن الظواهري، وكرد للجميل، خرج شقيق أيمن الظواهري، من السجن على سيناء أنشأ تلك الجماعات، ومرشد الإخوان في سوريا هو الخيمة التي أنشأ في ظلالها النصرة وداعش، وهي حالة إقليمية وليست مصرية.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

 

 

رفعت سيد أحمد محمد الباز الشاهد حسم اجناد مصر لواء الثورة

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