الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هشام عباس: سعيد بتفاعل الجمهور فى حفل مكتبة الإسكندرية.. ومصر مليئة بالأصوات المميزة

الفنان هشام عباس
الفنان هشام عباس بحفل مكتبة الإسكندرية

أعرب الفنان هشام عباس، عن سعادته، خلال حفله بمهرجان الصيف الدولي، وتواجده بمكتبة الإسكندرية، وحبه لجمهور الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذا الحفل هو الثاني له بمكتبة الإسكندرية.

وأضاف" عباس"، في تصريحات خاصة ل"الدستور" على هامش حفله ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية، أن الحفل تميز بتواجد الشباب الصغار بجانب الجيل الذي عاصر أغاني مطربي التسعينات،  معربًا عن سعادته بتفاعل الجمهور الكبير خلال الحفل، قائلًا: "بحب الناس ألي بتحب تسمع وفي نفس الوقت بتتفاعل مع الأغاني اللي فيها إيقاع".
وأوضح أنه يوجد على الساحة الآن نجوم شباب لديهم جمهور كبير ومحبين وهم فنانين كبار منهم: “محمد حماقي وتامر حسني ومحمود العسيلي، ورامي صبري وغيرهم من الفنانين”.

كما أكد على أهمية المهرجانات الفنية والثقافية وعلى رأسها مهرجان العلمين، الذي يضم فعاليات فنية وثقافية كبرى وحفلات شارك بها كبار المطربين وحقق نجاح كبير.

وعن حفل "كاسيت 90" الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية وضم عدد من جيل مطربي التسعينات، قال: "كانت فكرة جميلة بأن نتواجد في حفل واحد، ونكون مع بعض "شلة"  عشان نفرح مع بعض وببعض، وكلنا كان عندنا عندنا روح الفرحة والاهتمام ومساعدة بعضنا.. كل واحد فينا كان عايز يقدم أحسن حاجة وافضل ما عنده وبندعم بعض".

وأعلن "عباس"  عن تحضير عدد من الأغاني الجديدة  الذي سوف يطرحها "سنجل" خلال الفترة القادمة بجانب عدد من الحفلات.

وردًا عن تصريحه الأخير على هامش حفله بلبنان، بأن شيرين ليست الصوت النسائي الوحيد بمصر، تعقيبًا على إطلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب لقب "صوت مصر الوحيد" على نفسها، أوضح أن هذا الكلام لن يزعج شيرين لأن هناك العديد من الأصوات النسائية المميزة في مصر بجانب شيرين التي تتميز بصوت جميل ولها كاركتر خاص، لافتًا إلى أن هذا لا يسئ لأحد بل بالعكس شيرين أكيد تفهم هذا الأمر، مؤكدًا على علاقته جيدة وطيبة بجميع الوسط الفني. 

الفنان هشام عباس مهرجان الصيف الدولي مكتبة الاسكندرية مهرجان العلمين كاسيت 90 شرين عبد الوهاب

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