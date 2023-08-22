الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت سيد أحمد: "الشاهد" يقدم صورة بانورامية حقيقية لعنف الجماعات التكفيرية

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

أشاد الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، بحلقات برنامج الشاهد، التي تقدم على قناة إكسترا نيوز، وتوثق شهادات السياسيين والمؤرخين والمنشقين عن الجماعات الإرهابية، على عنف تلك الجماعات.

وقال خلال حواره مع الإعلامي  الدكتور محمد الباز فى برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه الحلقات تقدم صورة بانورامية حقيقية مهم أن نعلمها، سواء اتفقنا أو اختلفنا، مع الشهادات.

وأوضح أنه يوجد فريق من المثقفين لا يقرأ ولا يتابع ولا يتعمق في وقائع التاريخ ويستحضرها، عند كل احتكاك أو صدام.

ولفت إلى أن حلقات الشاهد ربطت ما جرى في ثورة 30 يونيو، بالماضي، فالشعب خرج ضد تاريخ الإخوان من 1928، ضد تاريخ الإقصاء.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

رفعت سيد أحمد محمد الباز الشاهد المثقفين

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