الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السودان.. سلاح المدرعات ينجح في صد هجوم لمليشيات الدعم السريع بالخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، عن نجاح سلاح المدرعات في صد هجوم جديد لعناصر ميليشيات الدعم السريع في الخرطوم، وفق قناة العربية الاخبارية.  

ونجح الجيش السوداني في صد هجوم كبير شنته قوات الدعم السريع على مقرات سلاح المدرعات داخل منطقة الشجرة العسكرية، مما أدى إلى وقوع إصابات كبيرة وتلف المعدات.

واندلعت في ساعة مبكرة من فجر الأحد، مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المنطقة العسكرية وسلاح المدرعات الواقع جنوب العاصمة الخرطوم. 

وأدى تبادل القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى انفجارات مدوية تردد صداها في المدينة الرياضية والصحافة والعشرة.

وأصدر الناطق الرسمي باسم الجيش ، بيانا قال فيه: "قواتنا المتمركزة في منطقة الشجرة العسكرية أحبطت العديد من المحاولات غير المجدية من قبل المليشيات المتمردة على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة".

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