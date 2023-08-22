رئيس الوطنية للانتخابات: نبحث توفير خدمة الاستعلام ووصول الناخب للجنته بالـ"Gps"

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة المصرية في معاونة الهيئة الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية وأهمها الاستحقاق الرئاسي، مشيرًا إلى أن الغرض البروتوكولى الموقع مع هيئة البريد، هو الاستفادة بالبنية التحتية والانتشار الواسع لهيئة البريد ومساعدتها في نقل الأجهزة والمهام المطلوبة قبل الانتخابات.

الوطنية للانتخابات

وأكد حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه سيتم تقديم تيسيرات للناخبين بشكل كبير، مشيرًا إلى أن المتبع سابقًا أن الناخب كان يدخل على الموقع الخاص للهيئة لمعرفة اللجنة الخاصة به، ولكن هذه المرة تحاول وتبحث الهيئة استخدام تقنية حديثة، من خلال لجنته تتضمن الاستعلام ووصول الناخب للجان من خلال الـ"Gps".

تيسيرات لذوي الهمم

وأضاف في حديثه، أنه سيتم تقديم تيسيرات لذوي الهمم، وتوفير لجان سهل الوصول لها وتقديم استعدادات خاصة بهذه اللجان.

وذكر أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن كل مرشح رئاسي من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية.