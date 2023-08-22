الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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"ملف موحد لكل مريض".. مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف 15 مليونًا

الدكتور شريف كمال
الدكتور شريف كمال

قال الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، إن الهيئة لديها 6 ملايين منتفع، وتعمل بنظام الرقمنة، وبالتالي، لديها ملف موحد لكل مريض على حدة، وعندما يتم صرف الدواء للمريض، يندرج ضمن تاريخه المرضي وتاريخ الأدوية.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، أن الهيئة لديها ملف ورقم تأميني موحد لكل مريض، يتضمن التحاليل والأشعة والتاريخ المرضي، معبراً: "نقدم خدمات صحية بأعلى جودة، ونستهدف 15 مليون منتفع الفترة المقبلة".

وفيما يتعلق بمشروع "جرعة وعي" أكد أن هذا المشروع يسهم في تعزيز التثقيف الدوائي والصيدلي يحاول تبسيط المعلومات الدوائية للمرضى، وتوضيح طريقة حصوله على الجرعات وتوقيتها.

وتابع: التزام المرضى بالدواء يكون 50% فقط، وبالتالي يحدث تأثير سلبي على كفاءة العلاج وتزيد الأعراض الجانبية، وبالتالي تأتي أهمية برنامج "جرعة وعي لدوا صح" في العمل على تحقيق أقصى استفادة من العلاج وتقليل معدلات دخول المستشفيات الناتجة عن عدم المعرفة بالتعامل مع الأعراض الجانبية.

شريف كمال الهيئة العامة للرعاية الصحية من مصر سي بي سي

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