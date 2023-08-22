الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد ممدوح: حفظ التحقيقات بـ«القضية 173» خطوة هامة نحو الجمهورية الجديدة

محمد ممدوح
محمد ممدوح

ثمن د محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار قاضي التحقيق بإغلاق وحفظ الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية التمويل الأجنبي.

وقال ممدوح، في تصريحات له، إنها خطوة هامة لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة.

إغلاق الملف نهائيا

وأضاف ممدوح :" نتعشم أن يغلق هذا الملف نهائيا ً ونطوي هذه الصفحه ونبدأ في كتابة فصل جديد من فصول الجمهورية الجديدة الساعية إلى مشاركة الجميع في عملية البناء.

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قيادات حقوقية وحزبية: الانتهاء من تحقيقات قضية التمويل الأجنبي يعزز دور المجتمع المدني

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«الإصلاح والنهضة» يُشيد بقرار حفظ التحقيقات في قضية «التمويل الأجنبي»

الظروف الاستثنائية

ونشرت وزارة العدل عبر موقعها الرسمى، منذ قليل، قرار قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى حول الانتهاء من التحقيق فى عدد من قضايا التمويل.

وصرح قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبى أن عدد المنظمات التى يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جارى التحقيق بشأنها.

وتجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات. MINISTRY OF JUSTICEوتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

الاستراتيجية الوطنية التمويل الاجنبى الجمهورية الجديدة الدولة المصرية الظروف الاستثنائية القومي لحقوق الإنسان

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