الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الاتحاد": إنهاء قضية التمويل الأجنبي استكمالاً لجهود الدولة في دعم الملف الحقوقي

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

ثمّن حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر قرار انتهاء التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85 في قضية التمويل الأجنبي، بعد صدور أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والاقتراب من الانتهاء من التحقيق في الـ 10 منظمات الأخرى.

 حفظ قضايا التمويل الأجنبي 

وأكد صقر في تصريحات صحفية اليوم، إن إنهاء التحقيق مع غالبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي خطوة مهمة تدعم توجه الدولة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، والذي خطت فيه الدولة خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة، كما أن القرار يؤكدد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المتمع المدني لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة.

تعديل قانون الجمعيات الأهلية

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدني، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التي اتخذتها السنوات الأخيرة، سواء إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، إضافة إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية وإقرار تسهيلات جددة تهيئة المنخ أمام تلك الجمعيات للقيام بدورها.

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«الإصلاح والنهضة» يُشيد بقرار حفظ التحقيقات في قضية «التمويل الأجنبي»

التحالف الوطني للعمل الأهلي

وشدد رئيس حزب الاتحاد أن القيادة السياسية تؤمن بأن المجتمع المدني شريك أساسي لها في عملية التنمية ولا تعمل في معزل عنها بل تعمل معها يد بيد، وقد تجلى ذلك في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب.

ونوه رضا صقر بأن دعم الدولة للمجتمع المدني أحدث طفرة في الملف الحقوقي، وهذا خير رد على المشكيين في موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات.

ونشرت وزارة العدل عبر موقعها الرسمى، منذ قليل، قرار قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى حول الانتهاء من التحقيق فى عدد من قضايا التمويل.

وصرح قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبى أن عدد المنظمات التى يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جارى التحقيق بشأنها.

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