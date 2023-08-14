الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد ممدوح: عمل لجنة العفو الرئاسى يؤكد خطوة جديدة فى طريق الإصلاح

محمد ممدوح
محمد ممدوح

أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطني خارجة طريق لخلق مساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة، فيعد نجاحا ودليلا على الجهود المخلصة التى تم بذلها خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر بشكل واضح من الجلسات سواء النقاشية أو العامة حول عدد من القضايا، والتوافق حول بعض الموضوعات.

وعن عمل لجنة العفو الرئاسي، قال ممدوح، إن قوائم العفو والتى شملت عددا كبيرا من الشباب المفرج عنهم، وإصدار قرارات رئاسية شملت إفراج عدد من الصادر ضدهم أحكام يؤكد حرص القيادة السياسية على إتاحة فرصة جديدة لهم، ويعد خطوة جديدة في طريق الإصلاح الذي بدأته مصر، ويثبت بما لا يدع مجالا للشك صدق الإرادة في إنهاء هذا الملف.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، وسيأتي يوم نسعى إليه قريبا بعودة كل من لم تتورط يده في أعمال عنف أو دماء أو رفع السلاح على المصريين إلى حياته مرة أخرى، وأنه مع التأكيد على تفهمنا للعديد من الإجراءات الاستثنائية التي جرى اتخاذها خلال المرحلة الانتقالية، مثنيًا على أداء لجنة العفو وعملها فى تلقي الطلبات وإعداد القوائم وبحثها.

مجلس الشباب المصري الحوار الوطنى الجمهورية الجديدة لجنة العفو الرئاسي الشباب المفرج عنهم

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