أستاذ بالأزهر: صلة الأرحام أمر إلهى يضمن استقرار المجتمعات (فيديو)

قال الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن كلمة الرحم، المقصود بها صلة الرحم، وتعنى المكان الذى يحتضن الإنسان قبل ولادته فى بطن أمه.

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "الأقارب عمومًا سواء من ناحية الآباء أو الأمهات انحدروا جميعا من رحم واحد، فهو الرابط الذي يضمن جوًا من الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع".

وأكمل: "صلة الرحم أمر إلهى، لتسود الطمأنية بالمجتمعات، وهو ما أمر الله به فى كتابه العزيز"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



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