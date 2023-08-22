السيطرة على حريق نشب داخل محل بويات ببولاق الدكرور

اندلع حريق في محل بويات ببولاق الدكرور، وجرت السيطرة على النيران بإشراف اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، والمقدم ياسر يسري، وكيل الإدارة، بعدما التهمت النيران كمية كبيرة من علب البويات بالمحل، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى النقيب يوسف عبدالعاطي، من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية، إخطارًا من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل للحدايد والبويات، بشارع ناهيا.

على الفور، انتقل رجال الشرطة إلى محل الواقعة، وتبين نشوب الحريق داخل المحل واحتراق عدد كبير من علب الدهانات، وبسؤال مالك المحل لم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائي.