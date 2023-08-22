الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 5 متهمين بخطف شاب وطلب فدية لإطلاق سراحة فى أكتوبر

حبس
حبس

أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الثلاثاء، بحبس 5 متهمين “سيدة و4 آخرين”، بخطف أحد الأشخاص، والاستيلاء على متعلقاته، والحصول على فدية مقابل إطلاق سراحه في أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن السيدة استدرجته بحجه معاينة عقار، وأثناء سيرهم، أوقفتهم سيارة يستقلها مجهولون، وقاموا باستيقافه وإنزاله من السيارة "منتحلين صفة رجال شرطة" وقاموا باصطحابه واستولوا منه على هاتفه المحمول، ومتعلقاته واحتجزوه داخل عقار، وأجبروه على الاتصال بزوجته لتحويل مبلغ مالي، مقابل إطلاق سراحه

ونجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بتلقيه اتصال هاتفى من سيدة طلبت منه إجراء بعض الأعمال بأحد العقارات بمدينة السادس من أكتوبر، وتقابل معها مستقلًا سيارته الملاكى وطلبت منه التوجه لمعاينة العقار وأثناء سيره فوجئ بسيارة “ميكروباص” يستقلها مجهولون قاموا باستيقافه وإنزاله من السيارة "منتحلين صفة رجال شرطة" وقاموا باصطحابه واستولوا منه على هاتفه المحمول، ومتعلقاته واحتجزوه داخل عقار بمحافظة القليوبية، وأجبروه على الاتصال بزوجته لتحويل مبلغ مالي على "رقم هاتف محدد" مقابل إطلاق سراحه وعقب تحويل المبلغ اصطحبوه بسيارته أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الوراق وتركوه.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (سيدة، 5 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 من المتهمين، وبمواجهتهم قرر اثنان من المتهمين بعلمهما بأن المجنى عليه ميسور الحال كونهما مقيمان بمحيط سكنه فاتفقا مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وتولت النيابة التحقيق

أكتوبر حبس خطف فدية سيدة و4 آخرين

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