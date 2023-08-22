الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يعلن إصابة جناحه الكوري وغيابه للتوقف الدولي

كانغ إن لي
كانغ إن لي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء، إصابة لاعبه الكوري الجنوبي كانج إن لاي وغيابه حتى فترة التوقف الدولي.

وأكد النادي عبر بيانه الرسمي، تعرض اللاعب لإصابة خفيفة سيغيب على أثرها حتى فترة التوقف الدولي.

كان اللاعب شارك في أول مواجهتين لباريس في مسابقة الدوري، حيث تعادل أمام لوريان في الجولة الأولى سلبيًا وبهدف لكل فريق في الجولة الثانية مع تولوز.

لي صاحب الـ22 عامًا كان انضم لصفوف باريس هذا الصيف قادمًا من ريال مايوركا في صفقة قدرت بـ22 مليون يورو لمدة 5 سنوات.

باريس سان جيرمان الكوري الجنوبي كانج إن لاي كانج إن لاي لأي التوقف الدولي

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