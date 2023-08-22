الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حي وسط الإسكندرية ينفذ مبادرة الصحة النفسية "بساطة" (صور)

مشاركة الطلاب بمبادرة
مشاركة الطلاب بمبادرة بساطة بحس وسط

نفذ حي وسط الإسكندرية، فعاليات اليوم الثانى لمبادرة الصحة النفسية "بساطة" بالتعاون مع لجان حماية الطفولة،  بحضور الدكتورة دينا مسعود أخصائي الطب النفسي بمستشفى المعمورة، ونجوى إبراهيم منسق التدريب بمستشفى المعمورة، وبمشاركة، مريم رفعت مدير إدارة وسط الإجتماعية، وبالتعاون مع جمعية كيان للتنمية، وتحت اشراف رئيس وحدة حماية الطفولة ومسئولى التدريب وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالحى، وبمشاركة 30 طالب وطالبة من المتفوقين بالتنسيق مع إدارة وسط التعليمية.

وخلال فعاليات المبادرة، حثت المهندسة دعاء عبد الرزاق سكرتير عام الحى الطلاب على الاستفادة بالمشاركة بمثل هذه المبادرات لتنمية مهاراتهم وقدراتهم النفسية والاجتماعية.

وجرى عمل ورش عمل لتدريب الطلاب على التعرف على المشاعر السلبية والإيجابية، والتعبير عنها وتجاوز المواقف الناتجة عن اختلاف وجهات النظر والفروق الفردية بين الأفراد.

كما تم توضيح كيفية إدارة دائرة العلاقات الإجتماعية المحيط، والاستفادة بالطاقة الإيجابية من الشخصيات السوية مع مراعاة  الحدود التى تضمن الصحة النفسية لكل فرد.

وأوضحت هبة خلف رئيس وحدة الطفولة بالحى خدمات لجان حماية الطفولة، ورقم الخط الساخن 16000 لتلقي بلاغات الأطفال المعرضين للخطر.
 

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الإسكندرية لجان حماية الطفولة وحدة الطفولة مبادرة الصحة النفسية حي وسط الاسكندريه

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