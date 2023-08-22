"الداخلية" تستبدل الحلاوة الطحينية المقدمة للسجناء بالمربى والشيكولاته والعسل الأبيض

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم ١٥٤١ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ٦٩١ لسنة ١٩٩٨، فى شأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم.

ونص القرار: بعد الإطلاع على القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي: وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ بإصدار اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل ) وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٦٩١ لسنة ۱۹۹۸ فى شأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم: وعلى دراسة المعهد القومى لـ للتغذية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛ على ما عرضه قطاع! الحماية المجتمعية:

المادة الأولى:

يُستبدل بنص الفقر ن البند (أولا) من مقرر أغذية النزلاء العاديين" بالمادة (۲) من قرار وزير الداخلية رقم ٦٩١ لسنة ۱۹۹۸ المشار إليه ، النص الآتي :

يمكن الاستعاضة عن كل ٥٠) (جم) من صنف الحلاوة الطحينية ،بأحد الأصناف الآتية : المربى زنة ٩٠جم، العسل الأبيض زنة ٧٥ جم ، بسكويت العجوة زنة ٥٠٠ جم ، بسكويت سادة زنة ٦٠جم، بسكويت الشيكولاتة زنة ٥٠ جم بسكويت.

وكان قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية قد شهد جولة تفقدية لوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، فى مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، تفقدوا خلالها المركز الطبي المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، والإطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات، كما تفقد الوفد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة، بالإضافة إلى المطبخ ومبنى التأهيل والتعليم الفني وغرف إعاشة النزيلات والتأكد من توافر الخصوصية داخلها، ومناقشة النزيلات حول أوضاعهن المعيشية ومعاملتهن من قبل إدارة المركز وتلقيهم أوجه الرعاية المختلفة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، والتأكد من خلال اللقاءات مع النزيلات من عدم وجود كاميرات داخل غرف الإقامة الخاصة بهن وان الكاميرات توجد فى الممرات بمواقع تضمن تأمين وسلامة النزيلات.