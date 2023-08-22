الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق محدود داخل المصل واللقاح فى الجيزة

حريق المصل واللقاح
حريق المصل واللقاح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق محدود شب في كافتيريا بنك الدم السويسرى داخل مبنى المصل واللقاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار الحريق وفحص الخسائر والتلفيات.

مسببات الحرائق
يذكر أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء الحرائق الممتدة ومن أهمها الإهمال البشري وحرائق المطبخ، التدخين وعدم إطفاء السجائر في أماكن مخصصة لها، وحدوث ماس كهربائي، وتسرب الغاز.

قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق السيطرة كافتيريا بنك الدم السويسرى مبنى المصل واللقاح

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