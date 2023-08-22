حريق محدود داخل المصل واللقاح فى الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق محدود شب في كافتيريا بنك الدم السويسرى داخل مبنى المصل واللقاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار الحريق وفحص الخسائر والتلفيات.

مسببات الحرائق

يذكر أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء الحرائق الممتدة ومن أهمها الإهمال البشري وحرائق المطبخ، التدخين وعدم إطفاء السجائر في أماكن مخصصة لها، وحدوث ماس كهربائي، وتسرب الغاز.