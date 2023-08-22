مدرب النصر يحدد موقف رونالدو ومانى من اللحاق بمواجهة أهلى دبى

كشف لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي، عن موقف الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني، من اللحاق بمواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، بدوري أبطال آسيا.

وقال كاسترو، في تصريحات للصحفيين، اليوم: "كريستيانو رونالدو وساديو ماني أصبحا جاهزين للمشاركة في المباراة".

وأضاف: "أنا من سأحدد الأجانب المشاركين في مواجهة الليلة بدوري أبطال آسيا، بناء على جاهزية اللاعبين من عدمه، الكل يتحدث عن أن هناك لاعبًا يجب أن يلعب أو غيره".

وأكمل مدرب النصر: "أنا المسئول وهذا ما قلته للجميع، المباراة مصيرية للفريقين، وستكون مباراة قوية، نعرف قيمة الخصم جيدًا وأيضًا قيمتنا الفنية".

وأشار كاسترو إلى أن عدو الإنسان هو الخوف، وأنا ليس لدي خوف من أي شيء.

موعد مباراة النصر وأهلي دبي الإماراتي بدوري أبطال آسيا

ويواجه النصر نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الأدوار الإقصائية والمؤهلة إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الفائز من مواجهة أهلي شباب دبي الإماراتي والنصر السعودي سيتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وعن الهزيمة في أول جولتين بدوري روشن للمحترفين، في الموسم الجديد، أوضح: "لم يسبق لي من قبل التعرض للإقالة، وهو ما يجعلنى أشعر بالتوتر".

وشدد: "كل ما أكبر في العمر كل ما يزداد حبي لكرة القدم، وأتعايش مع الضغوط.. أنا أتعودت عليها".

تجدر الإشارة إلى أن نادي النصر السعودي قد استهل مسيرته في دوري روشن للمحترفين بالهزيمة أمام الاتفاق، والتعاون على الترتيب في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة، بنتيجة 2/1 و2/0.