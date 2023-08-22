الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب النصر يحدد موقف رونالدو ومانى من اللحاق بمواجهة أهلى دبى

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشف لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي، عن موقف الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني، من اللحاق بمواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، بدوري أبطال آسيا.

وقال كاسترو، في تصريحات للصحفيين، اليوم: "كريستيانو رونالدو وساديو ماني أصبحا جاهزين للمشاركة في المباراة".

وأضاف: "أنا من سأحدد الأجانب المشاركين في مواجهة الليلة بدوري أبطال آسيا، بناء على جاهزية اللاعبين من عدمه، الكل يتحدث عن أن هناك لاعبًا يجب أن يلعب أو غيره".

وأكمل مدرب النصر: "أنا المسئول وهذا ما قلته للجميع، المباراة مصيرية للفريقين، وستكون مباراة قوية، نعرف قيمة الخصم جيدًا وأيضًا قيمتنا الفنية".

وأشار كاسترو إلى أن عدو الإنسان هو الخوف، وأنا ليس لدي خوف من أي شيء.

موعد مباراة النصر وأهلي دبي الإماراتي بدوري أبطال آسيا

ويواجه النصر نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الأدوار الإقصائية والمؤهلة إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الفائز من مواجهة أهلي شباب دبي الإماراتي والنصر السعودي سيتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وعن الهزيمة في أول جولتين بدوري روشن للمحترفين، في الموسم الجديد، أوضح: "لم يسبق لي من قبل التعرض للإقالة، وهو ما يجعلنى أشعر بالتوتر".

وشدد: "كل ما أكبر في العمر كل ما يزداد حبي لكرة القدم، وأتعايش مع الضغوط.. أنا أتعودت عليها".

تجدر الإشارة إلى أن نادي النصر السعودي قد استهل مسيرته في دوري روشن للمحترفين بالهزيمة أمام الاتفاق، والتعاون على الترتيب في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة، بنتيجة 2/1 و2/0.

النصر السعودي كريستيانو رونالدو دوري أبطال اسيا 2023 ساديو مانى مدرب النصر السعودى

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

بتخوني مع جاري.. زوج يرفع دعوى زنا على زوجته

الأمن العام يكشف لغز اختطاف مواطن أجنبى فى مدينة 6 أكتوبر

«إنعاش وصدمة كهربائية».. لماذا تحاكم رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا؟

اشتعال سيارة مواد بترولية أمام مدينة الضبعة.. والدفاع المدنى يهرع لإخماد الحريق

بعد التعاقد مع شركة أدوية.. ضبط سيدة لغسلها 3 ملايين جنيه في المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل