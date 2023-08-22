الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة للدراسات الاقتصادية: حجم الصادرات في الربع الثاني من العام بلغ 8.4 مليار دولار

الصادرات
الصادرات

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة  للدراسات الاقتصادية، إن الميزان التجاري يقصد به الفرق بين الصادرات والواردات داخل حدود الدولة الواحدة، أي يتم النظر في حجم الصادرات المحلية ومقارنتها بم تم جلبه من الخارج في القطاعات المختلفة.

الميزان التجاري المصري

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي"، أن عند تحديد الميزان التجاري للدولة يتم استبعاد القطاع النفطي.

وأضاف في حديثه، أنه في الربع الثاني من 2023 كانت حجم الصادرات المصرية أكبر من حجم الصادرات في الربع الأول لعام 2022ـ 2023، حيث بلغت حجم الصادرات المصرية في الربع الثاني 8.4 مليار دولار، وهذا رقم مرتفع مقارنة بحجم الصادرات في الربع الأول.

وتابع: "حجم الواردات المصرية في الربع الثاني لعام 2023 كان في حدود 15،9 بينما الربع الأول 17،6 مليار دولار، ولهذا الدولة تسعى إلى تقليل الفاتورة الاسترادية مع ارتفاع مؤشر التصدير للخارج من السلع المختلفة".

 الأسواق المصرية العالمية 

واستطرد: "مصر صدرت لأسواق جديدة، وكان هناك زيادة في حجم الصادرات المصرية لبعض الدول مثل دول الكوميسا، الصين والذي بلغ حجم الصادرات هذا العام إلى 780مليون دولار".

عبد المنعم السيد القاهرة للدراسات الاقتصادية نشرة دي إم سي دي ام سي الميزان التجاري المصري

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