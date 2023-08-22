الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس البرازيلى: لا نرفض التعامل بالدولار لكن يمكننا التداول بعملتنا الخاصة

الرئيس البرازيلي،
الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

دعم الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فكرة إنشاء عملة تجارية موحدة لدول مجموعة بريكس.

وقال الرئيس البرازيلي، خلال كلمته في اجتماع دول بريكس، اليوم الثلاثاء: لا نرفض التعامل بالدولار الأمريكي، ولكن في بعض الأحيان يمكننا التداول بعملاتنا الخاصة.

وانطلقت اليوم قمة مجموعة "بريكس"، والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في جوهانسبرج، بمشاركة ما يزيد على 40 من رؤساء ومسئولي الحكومات، في مهمة تستهدف في المقام الرئيسي إنهاء سيطرة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، وإعادة تشكيل ديناميكيات تؤكد تأثير الاقتصادات الناشئة على الساحة الدولية.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

جنوب أفريقيا بريكس مجموعة بريكس أفريقيا قمة بريكس

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