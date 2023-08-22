الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان القاهرة للدراما.. محمد القس: «يكفيني الترشح لجائزة أفضل دور ثان»

محمد القس
محمد القس

ينافس الفنان محمد القس، على جائزة أفضل ممثل دور ثاني، في مهرجان القاهرة للدراما وذلك من خلال مسلسلي “تلت التلاتة” و"موضوع عائلي 2".

محمد القس يكشف كواليس ترشحه للجائزة 
 

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وقال محمد القس عن ترشيحه للجائزة: "ترشيحك في مهرجان كبير مثل مهرجان القاهرة للدراما، وأن يكون اسمك ضمن نجوم وأساتذة شرفًا كبيرًا في حد ذاته، ومن وجهة نظري لا يوجد فوزًا أو خسارة فالترشيح لتلك الجائزة وحده فوز، وأتمنى أكون عملت حاجة حلوة".

وأضاف “القس” في تصريحات له، أن الترشيح لجائزة أفضل ممثل دور ثاني أصعب بكثير من الترشيح لجائزة أفضل دور أول، لأن هناك أكثر من ممثل في العمل الواحد يلعبون دورًا ثانيًا بعكس ما تكون أنت بطل العمل.

مدينة العلمين تستقبل ضيوف المهرجان

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وتستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.
وبالنسبة للجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، فيترأسها المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.


يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية- الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما الشركة المتحدة للخدمات الفنان الكبير يحيى الفخراني القاهرة للدراما 2023 القاهرة للدراما الفنان محمد القس

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