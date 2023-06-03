السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد القس: بدأت حياتى كمندوب مبيعات قبل الاتجاه إلى التمثيل

الفنان محمد القس
الفنان محمد القس

قال الفنان محمد القس، إنه ليس دارساً للفن، ولكن شغفه هو الأداة الوحيدة التي وضعته على طريق الفن، معبراً: "كنت أعمل في البداية كمندوب مبيعات وكان مشوار صعب جداً ولكن بدايتي كانت من خلال مسلسل على اليوتيوب الحلقة مدتها دقيقة واحد فقط ومن هنا بدأ المشوار". 

أدوات الفنان 

وأكد الفنان محمد القس، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه لديه قناعة أن الفنان عليه أن يقدم جميع الأدوار الفنية، وأن يحرص على عدم تصنيفه في قالب فني واحد، قائلاً:" الفنان لازم يجرب كل الألوان الفنية الكوميدية والأكشن والدرامية وغيرها من الأدوار المختلفة، علشان كدا برفض تصنيفي ووضعي في لون فني واحد".

تصنيف الفنان

وأضاف في حديثه، أن الممثل الحقيقي قادر على تقديم كل الأدوار الفنية، موضحاً:" أرفض نظرة المنتجين النمطية في توظيف أوجه الفنانين في زاوية فنية واحدة".

 

 

محمد القس الاولى التاسعة تصنيف الفنان الفنان محمد القس

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