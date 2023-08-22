جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني وامتحانات stem

يؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، ويبلغ عددهم وفق تصريحات وزير التربية والتعليم رضا حجازي 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني الأسبوع الجاري وتستمر حتى نهايته وفق الجدول الذي حددته وزارة التربية والتعليم، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني والتي تستمر حتى 29 أغسطس الجاري، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 23 أغسطس: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، لشعبتي العلوم والرياضة، ويوم الخميس الموافق 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى، أدبي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

ويؤدي طلاب الشعب الثلاث امتحانات مادتي الكيمياء، لشعبتي العلوم والرياضة، والجغرافيا للشعبة الأدبية، يوم السبت 26 أغسطس ، ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس: امتحان الديناميكا، شعبة الرياضة، ويوم الاثنين 28 أغسطس مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم)، والتفاضل والتكامل (الرياضيات)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي)، ويوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس مواد الأحياء والفلسفة (أدبي) والمنطق والاستاتيكا (الرياضيات).

امتحانات التخلفات لاختبارات STEM 2023

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات التخلفات لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين "stem" والذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في المواعيد التي حددتها الوزارة من قبل، وكذلك الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم.

وأضافت الوزارة أنه سيتم امتحان الطلاب بنفس اللجان التي تم إعلانها في رقم الجلوس الخاص بالطلاب المعلن على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاء جدول امتحانات التخلفات لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين "stem" على النحو التالي كما أعلنته الوزارة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تبدأ امتحانات التخلفات لاختبارات STEM يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۱م ( stem بنين - بنات)، ويوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۲م ( stem بنين - بنات)، ويوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۳م (الطلاب المتقدمين لمدرسة عين شمس) .