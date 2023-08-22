الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام التعاملات.. وصعود جماعى للمؤشرات

البورصة
البورصة

حققت البورصة مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء ملحوظة من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد العرب والأجانب، قابلتها عمليات بيع مكثفة من حانب  للأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية، فيما شهدت السوق نشاطًا قويًا انتقائيًا على العديد من الأسهم التي تتوافر بشأنها أنباء إيجابية خاصة في قطاعات البنوك والصناعة والأغذية.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه، ليصل إلى تريليون و238 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.5 مليار جنيه، غالبيتها العظمي في سوق الأسهم.
وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.65 ٪ ليصل إلى 18216.63 نقطة، مقتربًا من أعلى مستوى له في تاريخه عند 18400 نقطة الذي سجله في 2018، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت  1.14٪، مسجلًا مستوى 3716.51 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر التوسع نطاقًا إي جي إكس 100 متساوي الأوزان، الذي قفز بنسبة بلغت بنسبة 1.2٪ ليصل إلى مستوى 5464.06 نقطة.

البورصة المصرية منتصف تعاملات صناديق الاستثمار المصرية المؤسسات العربية الأفراد العرب

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البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام التعاملات.. وصعود جماعى للمؤشرات

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