الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط لحوم فاسدة خلال حملة مكبرة فى الغنايم بأسيوط

حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملة تموينية مكبرة علي محلات الجزارة واللحوم وأماكن بيع المواد الغذائية، وتمكنت من ضبط كميات من اللحوم الفاسدة والمصابة بيرقات الديدان الصنوبرية، كما تم ضبط كميات من الكبدة المصابة بالتليف والديدان الكبدية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

محافظ أسيوط يأمر بتشديد الرقابة على الأسواق

هذا وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة علي الأسواق بقرى ومراكز المحافظة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة للمواطنين ورصد أي مخالفات والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضبط وتحرير المخالفات المحاضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين وتحرير محاضر بها وتوقيع أقصى العقوبات علي المخالفين. 

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع التموين والصحة والطب البيطري وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبطها والقضاء على الغش التجاري والتأكد من سلامة السلع المعروضة حفاظاً علي صحة المواطنين.

من جانبه أوضح مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم إنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق والتعاون مع التموين والطب البيطري والصحة والإدارة الصحية للتغذية على محلات الجزارة واللحوم وأماكن بيع المواد الغذائية بقريتي العزايزة والمشايعة، موضحًا أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم الفاسدة المصابة بيرقات الديدان الصنوبرية، كما تم ضبط كميات من الكبدة المصابة بالتليف والديدان الكبدية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعلى الفور تم تحرير محاضر بالمخالفات والمضبوطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات.

وأشار رئيس مركز ومدينة الغنايم، إلى استمرار حملات التفتيش والمراقبة بنطاق مركز ومدينة الغنايم والقرى التابعة لها بناءً على توجيهات محافظ أسيوط، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على المخالفين.

WhatsApp Image 2023-08-22 at 2.52.11 PM
WhatsApp Image 2023-08-22 at 2.52.11 PM
WhatsApp Image 2023-08-22 at 2.52.10 PM
WhatsApp Image 2023-08-22 at 2.52.10 PM
WhatsApp Image 2023-08-22 at 2.52.09 PM
WhatsApp Image 2023-08-22 at 2.52.09 PM
WhatsApp Image 2023-08-22 at 2.52.08 PM
WhatsApp Image 2023-08-22 at 2.52.08 PM
حملة تموينية مكبرة محافظة أسيوط محلات الجزارة واللحوم بيع المواد الغذائية ضبط كميات من اللحوم الفاسدة المصابة بيرقات الديدان الصنوبرية الكبدة المصابة بالتليف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

اشتعال سيارة مواد بترولية أمام مدينة الضبعة.. والدفاع المدنى يهرع لإخماد الحريق

بتخوني مع جاري.. زوج يرفع دعوى زنا على زوجته

«إنعاش وصدمة كهربائية».. لماذا تحاكم رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا؟

له معلومات جنائية.. ضبط موظف استغل وظيفته وغسل 5 ملايين جنيه

البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام التعاملات.. وصعود جماعى للمؤشرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل