ضبط لحوم فاسدة خلال حملة مكبرة فى الغنايم بأسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملة تموينية مكبرة علي محلات الجزارة واللحوم وأماكن بيع المواد الغذائية، وتمكنت من ضبط كميات من اللحوم الفاسدة والمصابة بيرقات الديدان الصنوبرية، كما تم ضبط كميات من الكبدة المصابة بالتليف والديدان الكبدية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

محافظ أسيوط يأمر بتشديد الرقابة على الأسواق

هذا وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة علي الأسواق بقرى ومراكز المحافظة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة للمواطنين ورصد أي مخالفات والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضبط وتحرير المخالفات المحاضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين وتحرير محاضر بها وتوقيع أقصى العقوبات علي المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع التموين والصحة والطب البيطري وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبطها والقضاء على الغش التجاري والتأكد من سلامة السلع المعروضة حفاظاً علي صحة المواطنين.

من جانبه أوضح مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم إنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق والتعاون مع التموين والطب البيطري والصحة والإدارة الصحية للتغذية على محلات الجزارة واللحوم وأماكن بيع المواد الغذائية بقريتي العزايزة والمشايعة، موضحًا أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم الفاسدة المصابة بيرقات الديدان الصنوبرية، كما تم ضبط كميات من الكبدة المصابة بالتليف والديدان الكبدية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعلى الفور تم تحرير محاضر بالمخالفات والمضبوطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات.

وأشار رئيس مركز ومدينة الغنايم، إلى استمرار حملات التفتيش والمراقبة بنطاق مركز ومدينة الغنايم والقرى التابعة لها بناءً على توجيهات محافظ أسيوط، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على المخالفين.

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