من هنا.. طرق تفادي سرقة صفحات "فيسبوك" بهذه الطرق

هناك بعض الأشخاص الذين يتعرضون لانتهاك صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة “فيسبوك” الذي يسهل سرقته عند إرسال رسالة والضغط عليها من قبل مستقبلها فقط، فيتعرض الكثير لسرقة صفحاتهم ما يتسبب في العديد من الأزمات.

ولتفادي سرقة الصفحات عبر ماقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص “فيسبوك”، نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق تفادي انتهاكها بحسب موقع "the sun":

طرق تفادي سرقة الصفحات:

-تبدأ الطرق من خلال عدم الإنسياق خلف رسائل البريد الإلكتروني المخادعة أو الرسائل النصية القصيرة المصممة لخداع العملاء للاعتقاد بأن الاتصال قد جاء من منشأة عامة او شيء موثق بسبيل الخدعه.

-الحرص من الرسائل التي تأتي من رقم وتوضح انها بنك ما أو محفظة إلكترونية الخاص بهم ويحتوي على روابط لاستخراج التفاصيل السرية.

-الحرص من الضغط على الروابط التي تاتي على شكل رسائل عبر البريد الإلكتروني أو رسائل أو إجراء مكالمات احتيالية للحصول على معلومات شخصية ومالية.

-عدم مشاركة كلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية وتفاصيل الحساب المصرفي، للعامة أو على المواقع المختلفة.

-وضع كلمات مرور قوية لمنع عمليات تسجيل الدخول غير المرغوب فيها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام كلمات مرور قوية تمكن المصادقة الثنائية.

-تفادي المكالمات الهاتفية ورسائل بريد إلكتروني التي تهدد بحظر حسابك بحجة عدم تحديث البيانات، وعرض رابط للضغط عليه وتحديث البيانات.

-الحرص من الرسائل التي تكون مصممة لاستنباط المعلومات الشخصية في الإجابات، وذلك من خلال المعلومات التي قد يستخدمها الأشخاص لإنشاء كلمات مرور أو الإجابة عن أسئلة الأمان عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي

-البعد عن رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل المباشرة على تحمل روابط، حيث أنها تقوم بتحميل برامج ضارة أو التقاط بيانات بالهاتف الشخصية، وكذلك اعتماد تسجيل الدخول على مواقع الويب المخادعة التي يستخدمها الأشخاص الذين يهدفون لسرقة هذه المعلومات بهدف التربح والحصول على معلومات على غير حق.